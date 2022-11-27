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- İstanbul'da 5 ayrı iş yerine giren 8 hırsız yakalandı
İstanbul'da 5 ayrı iş yerine giren 8 hırsız yakalandı
- 27.11.2022 - 12:45
- Güncelleme : 27.11.2022 - 13:54
İstanbul'un 3 ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayı yaşandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler hırsızların yakalanması için harekete geçti.
8 şüpheli yakalandı
Ekiplerin koordinesinde; Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Kağıthane’de gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı.
Polis ekiplerinin titizlikli çalışması neticesinde 5 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
8 şüphelinin 22 Kasım Salı tarihinde siyah bir minibüsle gelip ev ve mutfak eşyası satılan iş yerinden yaptığı hırsızlık, mağazanın güvenlik kameralarına takıldı.
İstanbul’da 5 iş yerinden hırsızlık yapan 8 şüpheli VİDEO
Hırsızlar adliyeye sevk edildi
İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan Birol C. Ç., Recep Y., Alkan D., Tugay K., Münir K., 6 adet suç kaydından Selman K., Uğur Ç. ve Engin Ç. olmak üzere toplamda 8 kişi adliyeye sevk edildi.