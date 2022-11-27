Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.023
-0.07%
BTXN Coin
5.81
0.17%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    İstanbul'da 5 ayrı iş yerine giren 8 hırsız yakalandı

    Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Kağıthane’de bulunan 5 ayrı iş yerinde yapılan hırsızlıkla ilgili ekipler harekete geçti. 8 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • 27.11.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 5 ayrı iş yerine giren 8 hırsız yakalandı

    İstanbul'un 3 ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayı yaşandı.

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler hırsızların yakalanması için harekete geçti.

    8 şüpheli yakalandı

    Ekiplerin koordinesinde; Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Kağıthane’de gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı.

    Polis ekiplerinin titizlikli çalışması neticesinde 5 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı.

    İstanbul da 5 ayrı iş yerine giren 8 hırsız yakalandı #1

    O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    8 şüphelinin 22 Kasım Salı tarihinde siyah bir minibüsle gelip ev ve mutfak eşyası satılan iş yerinden yaptığı hırsızlık, mağazanın güvenlik kameralarına takıldı.

    İstanbul’da 5 iş yerinden hırsızlık yapan 8 şüpheli VİDEO

    Hırsızlar adliyeye sevk edildi

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan Birol C. Ç., Recep Y., Alkan D., Tugay K., Münir K., 6 adet suç kaydından Selman K., Uğur Ç. ve Engin Ç. olmak üzere toplamda 8 kişi adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da 5 ayrı iş yerine giren 8 hırsız yakalandı #2

    İstanbul da 5 ayrı iş yerine giren 8 hırsız yakalandı #3


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Arjantin, Meksika'yı 2-0 yendi
    Dünya Kupası

    Arjantin, Meksika'yı 2-0 yendi

    Özbekistan’ın zengin tarihi Louvre’da sergileniyor
    Dünya

    Özbekistan’ın zengin tarihi Louvre’da sergileniyor

    Görüş Bildir