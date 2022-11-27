İstanbul'da 5 ayrı iş yerine giren 8 hırsız yakalandı

Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Kağıthane’de bulunan 5 ayrı iş yerinde yapılan hırsızlıkla ilgili ekipler harekete geçti. 8 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un 3 ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayı yaşandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler hırsızların yakalanması için harekete geçti.

8 şüpheli yakalandı

Ekiplerin koordinesinde; Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Kağıthane’de gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis ekiplerinin titizlikli çalışması neticesinde 5 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı.





O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

8 şüphelinin 22 Kasım Salı tarihinde siyah bir minibüsle gelip ev ve mutfak eşyası satılan iş yerinden yaptığı hırsızlık, mağazanın güvenlik kameralarına takıldı.

İstanbul’da 5 iş yerinden hırsızlık yapan 8 şüpheli VİDEO

Hırsızlar adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan Birol C. Ç., Recep Y., Alkan D., Tugay K., Münir K., 6 adet suç kaydından Selman K., Uğur Ç. ve Engin Ç. olmak üzere toplamda 8 kişi adliyeye sevk edildi.



