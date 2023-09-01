İstanbul'da 5 katlı otelde yangın paniği: 40 turist tahliye edildi Sabah saatlerinde Fatih'teki bir otelin elektrik panosundan çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yoğun duman nedeniyle otelde mahsur kalan turistler korku dolu anlar yaşadı.

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İHA

Turistlerin İstanbul'da en sık ziyaret ettiği bölgelerden biri de Fatih.

Bölgede bulunan otellerde kalan turistler, sabaha karşı korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında bir otelin elektrik panosundan çıktı. Elektrik tesisatını saran alevler nedeniyle otelin içerisi kısa sürede dumana boğuldu.

Pencerelerden kurtarıldılar

Yoğun dumanın da etkisiyle otelde konaklayanlar odalarından çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla, odalarda mahsur kalan turistleri pencere ve balkonlardan tahliye etti.

Babası için korktu

Kurtarılmayı bekleyen turistlerin yaşadığı korku ve panik ise kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kişiler valizlerini ve eşyalarını da yangından kurtarmaya çalıştı.

İtfaiyenin çalışması esnasında otele geri girmeye çalışan Moldovalı bir adamı ise kızı çığlık çığlığa vazgeçirdi.

"Turistler yarım saattir bağırıyordu"

O anlara tanıklık eden Selçuk Çelik, "Elektrik panosundan yangın çıkmış. Otelde kalan turistler yarım saattir bağırıyordu. Epey duman vardı. İtfaiye kurtarmakta zorluk çekti. Ama sanırım şu an hepsini kurtardılar. Turistlerin hepsi çok korkmuştu. Kurtarılması zordu çünkü bir tane kurtarıcı araç vardı. Hepsi bağırıyordu zaten çoğuna biz yardımcı olduk, çıkanlara su falan verdik." şeklinde konuştu.

İnceleme başlatıldı

İtfaiye ekipleri mahsur kalanların tamamını tahliye etmeyi başardı ve çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgeye tedbir olarak sağlık ekipleri de geldi. Polis ekipleri yangının gerçekleştiği otelin etrafını şeritle örerek güvenlik tedbirleri aldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.