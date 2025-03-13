İstanbul Fatih'te bulunan bir iş hanındaki kargo dükkanına hırsız girdi.
Hırsızlar, içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı.
AÇAMAYINCA, KASAYI ALIP ÇIKTILAR
Hırsızlar, bir süre uğraşmalarına rağmen kasayı açamayınca taşıyarak çıkardı.
Durumu fark eden dükkan sahibinin şikayeti üzerine emniyet konuyla ilgili çalışma başlattı.
HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.
Görüntülerde, 5 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin içeri girdikten sonra kasayı taşıyarak dışarı çıkarttıkları görüldü.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada kimliklerini belirledikleri şüphelilerden S.D. ile O.Y.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
YAKALANAN ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
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