İstanbul'da 5 yaşındaki çocuk oyun oynarken yangın çıkardı Esenyurt’ta 16 katlı bir binanın 8. katındaki dairede çıkan yangından anne ve baba hafif şekilde yaralanırken, yangını çıkaran 5 yaşındaki çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

16 katlı binanın 8’inci katında yaşayan aile, ölümden kıl payı kurtuldu.

5 yaşındaki A.A., isimli küçük çocuğun elektrikle oynaması nedeniyle dairede yangın çıktı. Dumanları gören baba, eşini ve çocuğunu alarak dışarıya çıkardı.

"Bu yaramaz çocuk daireyi yaktı"

Olay yerine ihbar üzerine, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan anne ve babayı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili konuşan dede Nihat Arslan, "Babası hastaneye gitti ayakları yaralandı. Biraz yaramaz çocuk bu yaktı. Çok duygulandım. Çocukların sağ çıkması benim için dünyalara bedel.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)