İstanbul'da 500 bin liralık hırsızlık: Lüks aracın gösterge paneli çalındı Esenyurt’ta iki şüpheli, gözlerine kestirdikleri lüks aracın camını kırarak dakikalar içerisinde gösterge panelini çaldı. Araç sahibi zararın yaklaşık 500 bin lira olduğunu söyledi. Ekiplerin, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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İHA

Hırsızlar lüks araçları hedef almaya devam ediyor...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde de hemen her gün benzer olay yaşanıyor.

Öyle ki kimi zaman 1 gün içerisinde çok sayıda lüks araç hırsızlığı meydana geliyor.

Son olarak yaşanan olayın adresi bir kez daha Esenyurt...

Birkaç dakika içinde gösterge paneli hırsızlığı

Dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz iki şahıs, bir araç ile sokak üzerinde park halindeki lüks otomobile yaklaştı.

Maskeli şüpheliler, araçtan inerek otomobilin sağ ön camını kırdı. Birkaç dakika içinde araçtaki hayalet gösterge panelini söken şahıslar, buldukları cüzdanı da alarak geldikleri otomobille kayıplara karıştı.

Cüzdan teslim edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Abdülkerim Arkan, aracının durumunu görünce büyük bir şok yaşadı.

Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Bir süre sonra Arkan’ı arayan polis ekipleri, cüzdanının bulunarak karakola teslim edildiğini bildirdi.

Ekipler çalışma başlattı

Cüzdanın içinden çalınan herhangi bir şey olmazken araçtaki maddi zararın yaklaşık 500 bin lira olduğu iddia edildi.

Konu ile ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Maddi zararım 400 ile 500 bin lira arasında"

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili konuşan araç sahibi Abdülkerim Arkan, “Memleketten İstanbul’a iki gün önce aracımla gelmiştim. Akşam aracımı sokağa park edip uyudum. Sabah polis ekiplerinin araması ile uyandım. Haberi aldıktan sonra gelip baktım. Sağ ön camı kırmışlar. Ön torpidoyu, hayalet gösterge panelini almışlar. Araçta cüzdanım da vardı. İçinde 90 bin liralık çek, kredi kartlarım, ruhsatlar vardı. Cüzdan karakola teslim edilmiş. Cüzdanı aldığımda içinden herhangi bir şey almamışlardı. Ortalama maddi zararım 400 ile 500 bin lira arasındadır. Arabayı yeni almıştık. Henüz kaskosunu da yaptırmamıştık. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. İnceleme yaptılar ve yakaladıklarında bildireceklerini söylediler.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)