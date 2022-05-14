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    İstanbul'da, 500 kişiyi dolandıran 2'si Çinli 5 şüpheli yakalandı

    Saadet zinciri yöntemiyle 500 kişiyi 2 milyon lira dolandıran 2’si Çin uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
    • 14.05.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 13:33
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    İstanbul'da, 500 kişiyi dolandıran 2'si Çinli 5 şüpheli yakalandı

    İzmir’de, ponzi ve saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM'den şüpheli para çekim işlemleri yapan M.Y., O.Y., ve M.H.isimli şüphelileri gözaltına aldı.

    Şüphelilerden alınan ifadelerden yola çıkan ekipler, soruşturmayı genişletti.

    Şüpheli oldukları belirlenen Çin uyruklu Y.Z. ve H.J. de yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'ndan yakalandı.

    Sisteme üye yaptıkları mağdurlardan ‘ürün bedeli’ aldılar

    DHA’nın haberine göre; şüphelilerin, ponzi ve saadet zinciri benzeri dolandırıcılık amaçlı oluşturulan sisteme dahil edilmesi için, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaptıkları reklamlarla ulaşılan kişilere internet sitelerinde ürün satılacağını, üyelik oluşturarak sisteme katılmaları halinde günde en az 100 TL kazanacaklarını söyledikleri belirlendi.

    Satışlardan yüzde 20 komisyon vereceklerini de belirten şüphelilerin, bu kişilerden ürün bedeli adı altında para topladıkları da tespit edildi.

    İstanbul da, 500 kişiyi dolandıran 2 si Çinli 5 şüpheli yakalandı #1

    Daha fazla kazanç vaadi ile videoları beğendirdiler

    Öte yandan, dolandırıcılar tarafından mağdurlara daha fazla kazanç sağlama vaadi ile videolara beğeni yapmak gibi görevler verdikleri öğrenildi. Sisteme kayıt olan bazı mağdurların, sistemde kazandıkları parayı çekememesi üzerine şikayetçi oldukları aktarıldı.

    İstanbul'da, 500 kişiyi dolandıran 2'si Çinli 5 şüpheli yakalandı VİDEO

    Kripto paraya çevirdikleri 2 milyon TL’yi yurt dışına çıkardılar

    Dolandırıcıların, bu yolla yaklaşık 500 kişiyi mağdur ettikleri, mağdurlardan topladıkları toplam 2 milyon lirayı kripto paraya çevrilip yurt dışına çıkarılmasını sağladıkları kaydedildi.

    Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2'si Çin uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

    İstanbul da, 500 kişiyi dolandıran 2 si Çinli 5 şüpheli yakalandı #2


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