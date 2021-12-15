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    İstanbul'da 500 yıllık halıyı satarken yakalandılar

    Silivri’deki bir evden çalınan 500 yıllık İran halısı, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Tarihi halıya müşteri arayan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:07
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    İstanbul'da 500 yıllık halıyı satarken yakalandılar

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; Ağustos 2020’de Silivri’de çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların yer aldığı, Şah Abbas’ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısının izini sürdü.

    3 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

    Titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda aranan halıya (M.K.), (T.B.) ve (İ.A.) isimli şahısların müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

    İstanbul'da 500 yıllık halıyı satarken yakalandılar ViDEO

    500 YILLIK HALIYI 300 BİN LİRAYA SATARKEN YAKALANDILAR

    Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin İstanbul Fatih’te ikamet ettikleri belirlendi. Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi.

    Baskında; şüpheliler M.K., T.B. ve İ.A. 500 yıllık ipek İran halısını 300 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalandı.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

    İstanbul da 500 yıllık halıyı satarken yakalandılar #1

    İstanbul da 500 yıllık halıyı satarken yakalandılar #2

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