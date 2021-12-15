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- İstanbul'da 500 yıllık halıyı satarken yakalandılar
İstanbul'da 500 yıllık halıyı satarken yakalandılar
- İHA
- 15.12.2021 - 09:44
- Güncelleme : 15.12.2021 - 10:07
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; Ağustos 2020’de Silivri’de çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların yer aldığı, Şah Abbas’ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısının izini sürdü.
3 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda aranan halıya (M.K.), (T.B.) ve (İ.A.) isimli şahısların müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.
İstanbul'da 500 yıllık halıyı satarken yakalandılar ViDEO
500 YILLIK HALIYI 300 BİN LİRAYA SATARKEN YAKALANDILAR
Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin İstanbul Fatih’te ikamet ettikleri belirlendi. Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi.
Baskında; şüpheliler M.K., T.B. ve İ.A. 500 yıllık ipek İran halısını 300 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalandı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.