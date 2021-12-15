Silivri’deki bir evden çalınan 500 yıllık İran halısı, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Tarihi halıya müşteri arayan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; Ağustos 2020’de Silivri’de çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların yer aldığı, Şah Abbas’ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısının izini sürdü.

3 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda aranan halıya (M.K.), (T.B.) ve (İ.A.) isimli şahısların müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

İstanbul'da 500 yıllık halıyı satarken yakalandılar ViDEO

500 YILLIK HALIYI 300 BİN LİRAYA SATARKEN YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin İstanbul Fatih’te ikamet ettikleri belirlendi. Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi.

Baskında; şüpheliler M.K., T.B. ve İ.A. 500 yıllık ipek İran halısını 300 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.