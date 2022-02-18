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- İstanbul’da, 500T otobüsü yolda kaldı
İstanbul’da, 500T otobüsü yolda kaldı
500T İETT otobüsü, motor arızası sebebiyle yolda kaldı. Otobüs şoförü aracı tamir edip arızayı gidermeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- İHA
- 18.02.2022 - 10:51
- Güncelleme : 18.02.2022 - 12:11
İstanbul’un Kartal ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında, Tuzla-Cevizlibağ arasında çalışan 500T otobüsü D-100 kara yolunda seyir halindeyken motor arızası nedeniyle yolda kaldı.
İETT şoförü, soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı.
TRAFİK OLUŞTU
Otobüsü tamir etmeye çalışan İETT şoförü, başarılı olamadı. Arızalı otobüs, yolda trafik oluşmasına neden oldu.
İstanbul’da, 500T otobüsü yolda kaldı ViDEO
YOLCULAR, BAŞKA OTOBÜSE BİNDİRİLDİ
Durakta bekleyen yolcular, bir sonraki sefer otobüsüne binerek yolculuklarına devam etti.
YOLDA KALAN OTOBÜS KAMERADA
Otobüsün arızalanması ile yolcuların indirilmesi ve şoförün arızayı gidermeye çalıştığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.