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    İstanbul’da, 500T otobüsü yolda kaldı

    500T İETT otobüsü, motor arızası sebebiyle yolda kaldı. Otobüs şoförü aracı tamir edip arızayı gidermeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 12:11
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    İstanbul’da, 500T otobüsü yolda kaldı

    İstanbul’un Kartal ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında, Tuzla-Cevizlibağ arasında çalışan 500T otobüsü D-100 kara yolunda seyir halindeyken motor arızası nedeniyle yolda kaldı.

    İETT şoförü, soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı.

    TRAFİK OLUŞTU

    Otobüsü tamir etmeye çalışan İETT şoförü, başarılı olamadı. Arızalı otobüs, yolda trafik oluşmasına neden oldu.

    İstanbul’da, 500T otobüsü yolda kaldı ViDEO

    İstanbul’da, 500T otobüsü yolda kaldı #1

    YOLCULAR, BAŞKA OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

    Durakta bekleyen yolcular, bir sonraki sefer otobüsüne binerek yolculuklarına devam etti.

    YOLDA KALAN OTOBÜS KAMERADA

    Otobüsün arızalanması ile yolcuların indirilmesi ve şoförün arızayı gidermeye çalıştığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    İstanbul’da, 500T otobüsü yolda kaldı #2

    İstanbul’da, 500T otobüsü yolda kaldı #3


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