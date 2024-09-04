İstanbul'da 59 yıl sonra süt ürünleriyle tanıştı Bağcılar’da yaşayan 59 yaşındaki vegan Hatice Alsaç, yıllar sonra süt ürünleriyle beslenmeye başladı. Alsaç, öğrendiği tariflerle veganlara özgü yoğurt ve peynir gibi gıdalar yapmaya başladı.

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İHA

İstanbul Bağcılar'da yaşayan Hatice Alsaç, yıllar sonra süt ürünleri tüketmeye başladı.

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi’nde bulunan diyetisyenlerden destek alan Alsaç, hayatının değişmeye başladığını söyledi.

"ANNE SÜTÜ BİLE ALMADIM"

Hiç anne sütü almadığını belirten Alsaç, “Doğduğum günden beri sütten ete kadar hayvansal hiçbir şey yiyemiyordum. 7 yaşında doktor bana vegan olduğumu söyledi.

O günden sonra hayatıma vegan olarak devam ettim ve bu yaşıma kadar yeşillikle, baklagillerle beslendim. Balık, et, tavuk, yumurta, peynir hiçbirini yemedim.” dedi.

"ETİN KOKUSUNA BİLE DAYANAMIYORUM"

Çevresini vegan olduğu yönünde ikna etmekte zorlandığını da belirten Alsaç, “Bir arkadaşım gerçek vegan olduğumu test etmek için yaptığı keşkek yemeğinin içine benden gizli et suyu kattı. Bir kaşık yedikten sonra midem bulandı, karın ağrısı başladı. Böyle olunca o da yaptığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Eşim de et yemeyi çok seven bir insan. Ben etin kokusuna bile katlanamıyorum ama o çok sevdiği için mecburen pişiriyorum. Yemek pişirirken eldiven kullanıyorum sonra da kokusu gitsin diye çamaşır suyuyla temizlik yapıyorum. İlk başlarda zor geliyordu ama sonra alıştım.” diye konuştu.

"BANA ÖZEL ÇÖZÜMLER ÜRETTİLER"

Vefahane Yaşam Merkezi’ne geldikten sonra hayatının değiştiğine vurgu yapan Alsaç, şöyle devam etti:

“Burada diyetisyenimiz benimle çok ilgilendi. Vegan olduğumu söyleyince de çözümler üretti. Bana yiyebileceğim peynir, bademden süt ve pirinçten yoğurt yapmayı öğretti. Sebze ve baklagiller dışında yiyecekler de yiyorum.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)