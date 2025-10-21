İstanbul'da 6 ilçede hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy, Kartal, Pendik, Bahçelievler, Ümraniye ve Üsküdar'da hırsızlık olayına karışan S.A., S.T., M.G. ve H.F. isimli 4 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

19 Ekim Pazar günü konuyla ilgili düzenlenen operasyonda, 6 ilçede 14 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli kadın, Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan S.A., S.T. ile M.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, H.F. ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

APARTMANA GİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan şüphelilerin hırsızlık için bir apartmana girdikleri anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şapkayla yüzlerini kamufle etmeye çalışan şüphelilerin apartmana girdikleri anlar yer alıyor.

Görüntülerde, şüphelilerin apartman merdivenlerden inerek bina dışına çıktıkları anlar da görülüyor.