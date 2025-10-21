Abone ol: Google News

İstanbul'da 6 ilçede hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kentte 6 ilçede 14 farklı hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.3 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 15:03
  • İstanbul'da 6 ilçede 14 hırsızlık olayına karışan 4 kadın şüpheli yakalandı.
  • 3 şüpheli serbest bırakılırken, 1'i mahkemeye sevk edildi.
  • Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy, Kartal, Pendik, Bahçelievler, Ümraniye ve Üsküdar'da hırsızlık olayına karışan S.A., S.T., M.G. ve H.F. isimli 4 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

19 Ekim Pazar günü konuyla ilgili düzenlenen operasyonda, 6 ilçede 14 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli kadın, Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan S.A., S.T. ile M.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, H.F. ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

APARTMANA GİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan şüphelilerin hırsızlık için bir apartmana girdikleri anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şapkayla yüzlerini kamufle etmeye çalışan şüphelilerin apartmana girdikleri anlar yer alıyor.

Görüntülerde, şüphelilerin apartman merdivenlerden inerek bina dışına çıktıkları anlar da görülüyor.

