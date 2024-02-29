İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.
6 katlı binanın giriş katında bulunan kıraathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler tüm binayı sardı
Yangın kısa sürede kıraathaneyi sararken alevler 6 katlı binanın dış cephesini kaplayıp büyüdü.
Alevler yandaki binanın dış cephesine de sıçrayıp zarar verdi.
Yangın kontrol altına alındı
Vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.
Yaralanan olmadı
Yangında ölü ve yaralı olmazken kıraathane ve her iki binanın dış cephesi maddi hasar gördü.
Binada maddi hasar meydana geldi
Öte yandan kıraathanenin bahçesinde park halinde olan iki motosiklette de çıkan yangında hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış