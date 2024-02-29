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İstanbul'da 6 katlı bina cayır cayır yandı

İstanbul'da 6 katlı bina cayır cayır yandı Henüz bilinmeyen bir nedenle kıraathanede çıkan yangın tüm binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangın anı vatandaşların cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.