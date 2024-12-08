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İHA

İstanbul'da uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Havalimanları, sınır kapıları ve gümrüklerde operasyonlarına devam eden ekipler, zehir tacirlerine bir darbe daha vurdu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Ambarlı Limanı'na gelen şüpheli bir konteyner mercek altına alındı.

12 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüpheli değerlendirilerek x-ray tarama sistemine sevk edilen konteynerde yapılan detaylı kontroller sonucu konteynerin alt kısmına mıknatıslarla tutturularak gizlenmiş her tarafı kapalı bir demir kutu içerisinde yaklaşık 12 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

BİR OPERASYON DAHA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nce müştereken gerçekleştirilen ikinci operasyonda, riskli olduğu değerlendirilen bir tır takibe alındı.

Bahse konu tır cinsi araçta hassas burunlu narkotik dedektör köpeğinde katılımıyla gerçekleştirilen arama ve kontrollerde aracın çeşitli kısımlarında bulunan şüpheli paketlerin içerisinde 16 kilogram kokain ve 20 kilogram mdma diye tabir edilen uyuşturucu madde yakalandı .

67 MİLYON TL'LİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen hedefleme çalışmaları kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Bu operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere havalimanına gelen yolcuların bagajlarının taranması esnasında, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin bir valize tepkisi üzerine, valiz x-ray tarama sistemine sevk edildi.

Yapılan tarama sonucunda, valizde 10 kilo afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 ayrı operasyonda ele geçirilen 58 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin 67 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.