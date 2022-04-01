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- İstanbul’da 7 ilçede DEAŞ operasyonu
İstanbul’da 7 ilçede DEAŞ operasyonu
Emniyet güçlerinin 7 ilçede başlattığı terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
- İHA
- 01.04.2022 - 10:51
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı kişilere yönelik operasyon başlattı.
7 ilçede 15 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesi ile 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ÖRGÜTSEL EŞYALARA EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
13 KİŞİNİN İFADESİ ALINIYOR
Yakalanan 13 şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.