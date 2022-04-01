Petrol
103.32
-1.33%
Euro
16.23
-0.10%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
911.14
-0.28%
Borsa
2236
0.11%
Bitcoin
666.524
-3.25%
BTXN Coin
36.24
-1.78%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    İstanbul’da 7 ilçede DEAŞ operasyonu

    Emniyet güçlerinin 7 ilçede başlattığı terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 10:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da 7 ilçede DEAŞ operasyonu

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı kişilere yönelik operasyon başlattı.

    7 ilçede 15 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesi ile 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    ÖRGÜTSEL EŞYALARA EL KONULDU

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

    13 KİŞİNİN İFADESİ ALINIYOR

    Yakalanan 13 şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul’da 7 ilçede DEAŞ operasyonu #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Diriliş Ertuğrul'un Gökçe Hatun'u kasığına kadar yırtmacı ve sırt dekoltesiyle şov yaptı! 'Hiç giymeseydin'
    Medya

    Diriliş Ertuğrul'un Gökçe Hatun'u kasığına kadar yırtmacı ve sırt dekoltesiyle şov yaptı! 'Hiç giymeseydin'

    Adana'da 7 DEAŞ'lı gözaltına alındı
    3. Sayfa

    Adana'da 7 DEAŞ'lı gözaltına alındı

    Görüş Bildir