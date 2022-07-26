İtirazlara rağmen yapılan asansör, giriş katta yaşayan aileyi isyan ettirdi. Almanya'dan gelen ev sahiplerinin engelli çocuğu, engelli rampasının kapanmasından dolayı evine giremeyerek mağdur oldu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Kumburgaz Yenimahalle Mahallesi'nde bir vatandaş, evine bina sakinlerinin itirazlarına aldırış etmeden asansör yaptırdı.

Almanya'da oturan ve 7 katlı apartmandaki evlerini yazlık olarak kullanan giriş kattaki daire sakinleri, evlerine döndüklerinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Engelli rampasını kapattı

Komşularının yaptığı asansör, giriş kattaki ailenin ferdi olan engelli vatandaşın evine girebilmesi için yapılan engelli rampasını kapatmıştı.

İstanbul'da 7 katlı binanın dışına izinsiz asansör yaptı - VİDEO





Vatandaşlar engelliye yardım etti

Sokak sakinleri tarafından dairesine götürülen engelli vatandaş, evden birilerinin yardımı olmadan çıkamadığı için Almanya'daki evine geri dönmek zorunda kaldı.

Asansör yıkıldı

Bina sakinleri ve sokakta oturan vatandaşların şikayeti üzerine, Büyükçekmece Belediyesi tarafından izinsiz yapılan asansör yıkılarak engelli rampası tekrar açıldı.

Asansörün yıkımı kutlandı

Daire sahibi ve sokak sakinleri, asansörün yıkılmasını müzik eşliğinde oynayarak kutladı.

"Ağlayarak tekrar oğlumu Almanya’ya gönderdim"

Binanın zemin katında bulunan dairenin sahibi Mahide Acıman, şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı:

"Burası benim 32 yıllık evim. Benim engelli çocuğum var. Burası çok kötü bir yerdi. Ben burayı tamir ederek oğlumun eve girebileceği bir yol yaptım. 32 yıldır da orası oğlumun eve girdiği yoldu, bu asansörü görünce şok olduk.

Almanya'dan oğlumu getirmiştim ama engelli rampası kapandığı için eve giremedi ve ağlayarak tekrar oğlumu Almanya’ya gönderdim. Mahalleliden Allah razı olsun, hepsi bana çok destek oldu.

Daha önce de aynı şahıs çatıyı yaparken evime kor düştüğü için evim yanmıştı. Dairemi tekrar yaptırdım. Bu sefer de asansörü koyarak oğluma engel oldu, asansörü görünce şok olduk.





"Asansör ü yapan şahıs, bana kimse bir şey yapamaz diyor"

Sürekli şikayet ediyorduk, belediyeden de bana sürekli burayı yıkacağız diyorlardı. Ben de oğlumu getirdim yıkılır diye ama oğlum eve giremedi. Oğlumun arkadaşları eve girebilmesi için yardımcı oldular. Daha sonra geri çıkarıp Almanya’ya gönderdik.

Bu asansörü yapan şahıs, bana kimse bir şey yapamaz diyor. Hem evimi yaktı hem de oğlumun eve girmesine engel oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Sizler olmasaydınız ben bu asansörü buradan kaldıramazdım.





"Oğlum evine giremedi, geri gitti"



Dün oğlumla konuştum, bana 'Asansör ne zaman yıkılıyor? Ben eylülde döneceğim' dedi. Ben birazdan yıkıldıktan sonra da görüntüsünü çekip oğluma göndereceğim.

Ben normalde Almanya'da yaşıyorum ama emekli olduğum için artık çoğunlukla burada kalıyorum. Oğlum da iki yıldır rahatsızlığından dolayı gelemiyordu. Bu sene geldi evine giremedi geri gitti."





"Hayatımızı kararttılar"

İHA'nın haberine göre; oğlu için yapılan engelli rampasının kapatılması ile ilgili konuşan baba Doğan Acıman, "Ben burayı engelli oğlum için almıştım. 32 senedir benim oğlum yazları buraya gelir, tatilini yapar giderdi ama bu sene geldik hayatımızı kararttılar. Bana kimse karışamaz diyor.

Bu bina yapılırken ruhsatında asansör yapılamaz diye bir madde yazıyor zaten ama adam dinlemiyor. Bana kimse karışamaz, ben istediğimi yaparım diyor. Burayı yıkamazsınız dedi bize. Balkonumuzun içine kadar demir döşemiş." dedi



