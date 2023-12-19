İstanbul'da 7 kişinin karıştığı kız meselesinde kan aktı: 1’i ağır 2 yaralı Bir araya gelen erkek grubu arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Önce tokatlı kavgaya dönen olay ardından silahlı yaralamaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde pazar günü hareketli anlar yaşandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda B.G., Utku A., ve Ali N.’nin içinde bulunduğu 7 kişilik grup toplandı.

Gruptan B.G., ile Utku A., ‘kız meselesi’ yüzünden tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle Utku A., arkadaşı olan B.G.’ye tokat attı.

2 genç yaralandı

Bunun üzerine B.G., yanındaki silahla Utku A. ve Ali N.’yi kovalayarak ateş etmeye başladı.

Olayda Ali N. ve Utku A., yaralandı.

Kayıplara karıştı

Yaralı iki kişi kanlar içinde yere yığılırken şüpheli B.G., ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Durumu ciddi

Ali N.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan ve yoğun bakımda olan Utku A.’nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şüpheli B.G.’nin elindeki silahla arkadaşlarını sokak ortasında kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)