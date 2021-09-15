Kaçak yollarla ülkeye getirdikleri nargile tütünü, sigara, cinsel güç artırıcı jel ve ünlü markaların parfümleri ile 7 milyon liralık vurgun yapmaya hazırlanan şebekeye operasyon düzenlendi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bir depoda, bir şebeke tarafından yurda kaçak yollarla getirilen TAPDK bandrolsüz nargile ürünleri, halk sağlığına zararlı performans artırıcı jeller ile çok sayıda farklı markalara ait parfümlerin saklandığı belirlendi.

Söz konusu kaçak ürünlerin, Türkiye’nin farklı illerinde ev eşyası ve sabun kolilerinin içerisinde gizlenerek piyasaya sürülmek üzere olduğu istihbaratını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Tonlarca kaçak nargile tütünü ile kaçak sigaranın bulunduğu depo takibe alındı.

Depoya girip çıkan yük kamyonları ile şebeke üyeleri tek tek tespit edildi.

‘ÖFKE’ İLE BASKIN DÜZENLENDİ

Operasyon için düğmeye basan ekipleri, çay ve tütün aramada görevli hassas burunlu ‘Öfke’ adlı dedektör köpek ile, 10 Eylül tarihinde depoya baskın düzenledi.

Depoda bulunan 8 kişi kıskıvrak yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Tırlarda ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lirayı bulan daralı ağırlığı 10 buçuk tonu aşkın 130 bin 606 paket kaçak nargile tütünü, 13 bin 500 paket sigara, 42 bin adet performans arttırıcı jel ve ünlü markalara ait bin 26 şişe parfüm ele geçirildi.

İstanbul’da, 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılara operasyon VİDEO



KAÇAK ÜRÜNLER ADLİ EMANETE TESLİM EDİLECEK

Gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’nde bulunan yerleşkesine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, kaçak ürünlerin adli emanetlere teslim edileceği öğrenildi.