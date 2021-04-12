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    İstanbul'da 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu

    Ekiplerin denetiminde mevzuata aykırı avlanılan balıklar bulundu.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 12:02
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    İstanbul'da 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu

    İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde su ürünlerinin, mevzuata uygun olarak avlanıldığının tespiti için denetim gerçekleştirildi.

    Denetimleri, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta Ekipleri birlikte yaptı.

    ELE GEÇİRİLEN BALIKLAR

    Yapılan denetimler sonucunda mevzuattaki boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanılan 2,5 ton 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet de camgöz köpekbalığına el konuldu.

    El konulan istavrit ve tekir balıkları sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

    İstanbul da 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu #1

    İstanbul da 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu #2

    İstanbul da 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu #3

    İstanbul da 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu #4

    İstanbul da 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu #5

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