İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 82 saat süren kısıtlama sonrasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi.

Kısıtlamanın ardından haftanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu dikkati çekti.

İSTANBULLULARIN TERCİHİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI OLDU

22 Nisan saat 19.00’da başlayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah 05.00’da sona erdi. Bu kapsamda haftanın ilk günü olan pazartesi gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı.

Haftanın ilk mesaisine başlayacak olan İstanbulluların toplu taşıma araçlarına kullanmaya yöneldikleri görüldü.

İstanbul'da 82 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor VİDEO





METROBÜS DURAKLARI DOLDU

Haftanın ilk mesai günü sabahında sona eren sokağa çıkma kısıtlaması var olan İstanbul trafiğinin daha da yoğunlaşmasına neden oldu.

Evlerinden çıkarak işlerine giden vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu nedenle E-5 karayolu Ankara istikameti ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.



