İstanbul'da 89 kişilik gasp ve haraç şebekesi çökertildi: 62 kişi tutuklandı

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; yurt dışından yönetilen, haraç almak için kurşunlama olayları gerçekleştiren, cinayet, yaralama ve tehdit suçlarını işleyen bir şebekeyi yakalamak için yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

89 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

2025 yılı içinde yapılan 4 ayrı operasyonda İstanbul, Mardin ve Edirne'de baskın yapılan 105 adreste 89 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 11 ruhsatsız tabanca ve binlerce mermi ele geçirildi.

GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ 33 OLAY TESPİT EDİLDİ

Şüpheliler, Gasp Büro Amirliği'nde 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürme ve yaralama', 'iş yeri kurşunlama', 'ikamet kurşunlama', 'araç kurşunlama' ve 6136 sayılı ateşli silah kanuna muhalefet suçlamalarıyla ilgili sorgulandı.

Şüphelilerin Ataşehir, Kadıköy, Küçükçekmece, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan, Fatih, Arnavutköy ve Tekirdağ'da, 33 olay gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Şüphelilerin haraç için kurşunladıkları yerler arasında galeriler, imalathaneler, hamam ve otellerin bulunduğu öğrenildi.

62 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Polis yaptığı çalışmada, şüphelilerin, yurt dışındaki şebeke lideri tarafından yönetildiğini, ve liderlerinin haraç amacıyla kurşunlama yapmaları için Türkiye'deki adamlarına talimat verdiğini belirledi.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nden işlemlerinin tamamlanmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklamalarla birlikte gasp haraç ve cinayet şebekesinin dışarda adamının kalmadığı öğrenildi.