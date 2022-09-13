İstanbul’da, 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

DEAŞ bağlantılı işlemler yaptığı tespit edilen 11 şüpheliden 9’u, başsavcılık talimatı ile düzenlenen operasyonda yakalandı.

Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

İstanbul’da, haklarında 6415 sayılı ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet’ ve silahlı terör örgütü üyeliği suçları kapsamında birbirleri ile ortak para trafiği olan ve DEAŞ ile bağlantılı işlemler yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 2’si Türk, 9’u yabancı uyruklu

AA’nın haberine göre, başsavcılık talimat verdi ve İstanbul'da ikamet eden 2'si Türk vatandaşı, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

9 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.