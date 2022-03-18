Petrol
106.97
0.31%
Euro
16.26
-0.39%
Dolar
14.76
0.37%
Altın
916.92
-0.03%
Borsa
2138
0.21%
Bitcoin
601.266
-0.67%
BTXN Coin
38.99
-0.63%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Hafif kar 3 C

    İstanbul'da 93 kaçak göçmen yakalandı

    Silivri ve Sultangazi'de yapılan operasyonlarda 93 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan göçmenlerin yurt dışına çıkması için kişi başı 2 bin euro alındığı öğrenildi.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 93 kaçak göçmen yakalandı

     

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de 3 adresin sınır illerine götürülecek kaçak göçmenlerin İstanbul'daki toplanma adresi olarak kullanıldığını belirledi.

    "Şok evi" diye adlandırılan adreslere 10 Mart'ta operasyon düzenlendi. Özel Harekat polisinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 13'ü Afganistan, 58'i Suriye uyruklu 71 göçmen yakalandı.

    SİLİVRİ'DE 22 GÖÇMEN MİNİBÜSTE YAKALANDI

    Ekipler, kaçak göçmenlerin Edirne'ye götürülmek üzere bir araca bindirildikleri belirlendi. Minibüs 16 Mart'ta Silivri'de durduruldu. Araçta gerçekleştirilen kontrolde Y.G. isimli araç şoförü ile 22 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

    PARA TALEP EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

    Aramalarda ise 18 uyku tulumu, 1 şişme bot, 1 yağmurluk bulundu. Yunanistan'a gideceklerini söyleyen göçmenler, ifadesinde Avrupa'ya ulaşmaları durumunda ailelerinin kişi başına 2 bin euro ödeyecekleri para talep edildiği belirtildi.

    93 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

    Minibüs sürücüsü Y.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilirken, yakalanan 93 kaçak göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

    İstanbul da 93 kaçak göçmen yakalandı #1

    İstanbul da 93 kaçak göçmen yakalandı #2

    İstanbul da 93 kaçak göçmen yakalandı #3

    İstanbul da 93 kaçak göçmen yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş ve Cenk Tosun arasında sözleşme pazarlığı
    Transfer dosyası

    Beşiktaş ve Cenk Tosun arasında sözleşme pazarlığı

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Küresel ekonomi büyük bir ticaret boşluğu oluşturuyor
    Ekonomi

    Küresel ekonomi büyük bir ticaret boşluğu oluşturuyor

    Görüş Bildir