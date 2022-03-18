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İstanbul'da 93 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da 93 kaçak göçmen yakalandı

Silivri ve Sultangazi'de yapılan operasyonlarda 93 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan göçmenlerin yurt dışına çıkması için kişi başı 2 bin euro alındığı öğrenildi.