İstanbul'da abart egzoz kullanan sürücü sivil polise yakalandı Maltepe'de seyir halinde ilerleyen sürücü, abart egzozu sivil trafik ekiplerinin yanında egzoz patlattı. Dur ihtarına uymayınca başlayan kovalamacada yakalanan şahsa 7 bin 710 lira ceza yazıldı.

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DHA

Yurt genelinde asayiş ve huzuru sağlamak adına polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda gece gündüz uygulama noktaları oluşturan ekipler, sürücüleri denetliyor.

Kimi sürücüler ise sivil polislerin radarına takılıyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde de bunun bir örneği yaşandı.

Kovalamacanın ardından yakalandı

Maltepe'de D-100 Karayolu'nda ilerleyen sivil trafik ekiplerinin yanında egzoz patlatan otomobil, ekipler tarafından durdurulmak istendi.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan Abdulkadir Ç., yaşanan kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakaladı.

Ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "34 FUB 251 plakalı araç sürücüsü Abdulkadir Ç.'ye; görevli memurun ikazlarına uymamaktan 951 lira, saygısızca araç kullanmaktan 436 lira, abart egzoz kullanmaktan 4 bin 64 lira, tehlikeli şerit değiştirmekten 951 lira, takip mesafesine uymamaktan 436 lira, emniyet kemeri takmamaktan 436 lira, sigortasız araç kullanmaktan 436 lira olmak üzere toplamda 7 bin 710 lira idari para cezası uygulandı." denildi.

Trafikten men edildi

Yapılan işlemlerin ardından Abdulkadir Ç.'nin aracı da trafikten men edildi.

Gözaltına alınan sürücü Esenkent Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne götürüldü.