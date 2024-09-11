İstanbul'da adliye önüne getirdiği aracını ateşe verdi Anadolu Adalet Sarayı önüne aracıyla gelen bir şahıs, cadde ortasında otomobilinden inerek aracını ateşe verdi. Araç kısa sürede alev topuna döndü.

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İHA

İstanbul Anadolu Adalet sarayı önünde meydana gelen olayda araç sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle adliye önüne geldiği esnada cadde ortasında otomobilinden inip aracını ateşe verdi.

Araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti.

"ADALET OLMADIĞI İÇİN..."

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arabasını adliye önünde yakan ve ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan şahıs, “Adalet olmadığı için. Ben yurt dışından geliyorum, benim başıma bir olay gelmiş. 2 sene kesilmiş cezam var. Başıma gelen olayları anlatıyorum, inanmıyorlar.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)