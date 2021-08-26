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İstanbul’da Afgan uyruklu sapık yakalandı
Kadınların fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapan Afganistan uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.
- DHA
- 26.08.2021 - 12:37
- Güncelleme : 26.08.2021 - 12:47
Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, İstanbul’un kalabalık noktalarında özellikle yalnız yürüyen kadınları cep telefonu ile kayda aldı.
Kayıt sırasında oldukça eğlendiği duyulan şüpheli, sonrasında bu videoları TikTok hesabı üzerinden paylaştı.
Tacizci Afgan’ın çektiği videolar, sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kadınların müstehcen fotoğraf ve görüntülerini yayınladığı tespit edilen Afganistan uyruklu B.A.’yı Arnavutköy’de yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "müstehcenlik" suçundan adli işlem yapılarak sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Afgan gözaltına alındı VİDEO