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    İstanbul'da ağabeyine ait otomobili çaldı, Kocaeli'de yakalandı

    İstanbul'da öz ağabeyine ait otomobili çalan şüpheli şahıs Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yakayı ele verdi. Araç içinde ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
    • 16.11.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 18:30
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    İstanbul'da ağabeyine ait otomobili çaldı, Kocaeli'de yakalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde bir hırsızlık olayı meydana geldi.

    Ş.T. isimli şahıs, ağabeyi B.T.’ye ait otomobili İstanbul’dan çalarak Kocaeli’ne getirdi. Bunun üzerine B.T polis ekiplerine çalıntı ihbarında bulundu.

    Polis ekipleri otomobilin peşine düştü

    Polis ekipleri tespit ettikleri otomobili seyir halinde takip ederken, trafikte durumu fark eden Ş.T. kaçmaya başladı.

    Ş.T., D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde yakayı ele verdi.

    Araç içinden ruhsatsız tabanca ve mermi çıktı

    Otomobilin içinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

    Polis ekipleri, otomobili sahibine teslim etmek üzere el koyarken, şüpheli gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre, şahsın yakalanma anları ise saniye saniye bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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