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İstanbul'da ağaca çarpan taksici araç içerisinde sıkıştı

İstanbul'da ağaca çarpan taksici araç içerisinde sıkıştı Maltepe'de seyir halinde olan bir ticari taksi, yol kenarında bulunan ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada taksi şoförü ile yolcu yaralandı. Sıkıştığı ticari takside kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansa alınan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.