İstanbul'da ağaca çarpan taksici araç içerisinde sıkıştı

Maltepe'de Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 12.30 sıralarında 34 TAE 66 plakalı taksi şoförü Mustafa Düzgün, Mimar Sinan Caddesi üzerinden Turgut Özal Bulvarı Ankara istikametine ilerlediği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Meydana gelen kazada şoför Mustafa Düzgün araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken takside bulunan yolcu Muhammed Erkan da yaralandı.
Taksici yol hakimiyetini kaybetti: Ağaca çarparak durabildi
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı yolcu Muhammed Erkan hastaneye kaldırılırken sürücü Mustafa Düzgün'e sıkıştığı otomobil içerisinde kalp masajı yapıldı.
Durumu ağır
İlk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü Düzgün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya yapan ticari taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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