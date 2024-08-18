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İstanbul'da ailesiyle piknik yapmak için çıktı: Otomobil çarptı

İstanbul'da ailesiyle piknik yapmak için çıktı: Otomobil çarptı Esenler'de ailesiyle piknik yapmaya giden Nuri Duman, park ettiği araçtan malzemeleri aldığı sırada başka bir aracın çarpmasıyla feci şekilde can verdi.