İstanbul'da ailesiyle piknik yapmak için çıktı: Otomobil çarptı

İstanbul'da beraber piknik yapmaya çıkan ailenin mutlu günü, yaşanan kaza ile bozuldu...
Esenler'de bulunan kavşak yanındaki piknik alanına ailesi ile piknik yapmaya gelen 43 yaşındaki Nuri Duman, ailesini araçtan indirdikten sonra bagajda bulunan ürünleri indirmek için tekrar yol kenarına gitti.
MALZEMELERİ ALIRKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Bagajı açarak malzemeleri almak isteyen şahsa kavşağa hızla giren başka bir otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 50 metre sürüklendi. Duman ise olay yerinde iki aracın arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.
AİLESİ SİNİR KRİZİNE GİRDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma yaparken şahsın piknik yapmak üzere olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedbir amaçlı polis ekipleri caddenin bir şeridini trafiğe kapattı.
Yapılan incelemelerin ardından Duman'ın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruştuma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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