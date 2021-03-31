Sultangazi'de tırı geri geri kullanarak trafikte tehlike yaratırken kameralara yansıya soför gözaltına alındı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Habibler Arnavutköy Yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün ters yöne nasıl girdiği bilinmeyen tır, trafiğin yoğun olduğu yolda geri geri gitmeye başladı.

Tır, geri geri giderken sürücüsü direksiyonu sağa sola kırarak aracı durdurmaya çalıştı. Bu sırada trafikteki araçlarla çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.

Geri giden tırı gören trafikteki diğer sürücüler korku ve panik yaşadı.

Bazı sürücüler de o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Sürücü kaza yaşanmadan aracı durdurabildi.

İstanbul'da akan trafikte geri geri giden tır sürücüsü yakalandı VİDEO

BİN 797 LİRA PARA CEZASI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından sürücü dün A.G.'yi yakalandı.

A.G.'ye yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye gitmekten 314, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen, gösterilen hususlara uymamaktan 144, sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmelerinden 1.339 lira, toplam 1.797 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü A.G., adli işlem yapılmak üzere Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlügü Esentepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.















