İstanbul'da akaryakıt istasyonunda yangın: Gaz tankeri alev alev yandı Sultanbeyli’de bir akaryakıt istasyonunda gaz tankerine aktarma yapıldığı sırada, dinamodan çıkan alevin tankere sıçramasıyla yangın çıktı.

İHA

İstanbul Sultanbeyli’de Orhan Gazi Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 17.30 sıralarında gaz aktarımı yapıldığı sırada dinamo cihazından çıkan alev gaz tankerine sıçradı.

Bir anda alev alan gaz tankerinin kupa kısmı yanmaya başladı. Yoğun alev ve dumanları görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise gaz sızıntısı veya benzeri aksaklıkların yaşanması ihtimalinden dolayı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Can kaybı veya yaralanan olmadı

Yangın itfaiye tarafından söndürülürken gaz tankerinin kupa kısmı adeta küle döndü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili konuşan Çetin Bozbay adlı vatandaş, “Bir patlama sesi aniden geldi. Ev sallandı, o kadar büyük patlamaydı. Bütün insanlar dışarı çıktı. Çok korktuk. Başta tankerin başından şoförün olduğu yerden başladı. Diğer tarafa gitseydi bütün mahalle gidecekti” dedi.

Gaz tankerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca yanan tanker ve akaryakıt istasyonu havadan görüntülendi.