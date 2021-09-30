- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
İstanbul'da akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Arnavutköy’de hırsız, örümcek adam gibi tırmanarak girdiği daireden cep telefonunu çalarak kaçtı.
- İHA
- 30.09.2021 - 09:28
- Güncelleme : 30.09.2021 - 09:59
İstanbul Arnavutköy Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, mahallede bulunan bir apartman dairesini gözüne kestiren Y.U., apartmanın altında bulunan demir parmaklıklardan tırmanarak daireye girdi.
TELEFONU ÇALSA DA YAKALANMASI UZUN SÜRMEDİ
Daire içerisinde bulunan telefonu alarak yine aynı şekilde apartman girişindeki demirlere tutunarak kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Olayın ardından yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı ViDEO