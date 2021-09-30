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    İstanbul'da akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

    Arnavutköy’de hırsız, örümcek adam gibi tırmanarak girdiği daireden cep telefonunu çalarak kaçtı.
    • İHA
    • 30.09.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 09:59
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    İstanbul'da akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

    İstanbul Arnavutköy Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, mahallede bulunan bir apartman dairesini gözüne kestiren Y.U., apartmanın altında bulunan demir parmaklıklardan tırmanarak daireye girdi.

    TELEFONU ÇALSA DA YAKALANMASI UZUN SÜRMEDİ

    Daire içerisinde bulunan telefonu alarak yine aynı şekilde apartman girişindeki demirlere tutunarak kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Olayın ardından yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

    İstanbul'da akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı ViDEO

    İstanbul da akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı #1

    İstanbul da akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı #2

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