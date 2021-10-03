Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
415.584
-0.56%
EXEN Coin
20.23
1.20%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    İstanbul'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

    Avcılar'da alacak konusunda çıkan tartışmada silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 16:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

    İstanbul Avcılar'da Ambarlı Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerindeki bir otopark önünde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Yaşar Ç., daha önce borç olarak verdiği 40 bin TL’yi Ayhan Y.’den isterken onu tehdit etti.

    Bunun üzerine Ayhan Y., Ahmet S. ve birkaç kişi ile birlikte Yaşar Ç.’nin bulunduğu otoparka geldi.

    ALACAK VERECEK MESELESİNDE KAN AKTI

    Yaşanan tartışma sonrasında şüpheliler Ayhan Y. ve Ahmet S. silahlarını çekerek Yaşar Ç.’ye birkaç el ateş etti.

    Kaçmaya çabalayan Yaşar Ç. boynundan yaralandı. Olayın bildirilmesinden sonra bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa bir süre sonra şüpheliler Ayhan Y. ve Ahmet S.’yi gözaltına aldı.

    2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

    Kullandıkları silahları da ele geçiren polis, şüphelilerin yanında gelen iki kişiyi daha gözaltına aldı.

    Ağır yaralanan Yaşar Ç., ambulansla kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi

    Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı incelemeler yaptı. Soruşturma devam ediyor.

    İstanbul da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı #1

    İstanbul da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı #2

    İstanbul da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı #3

    İstanbul da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı #4

    İstanbul da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir