İstanbul'da alevler geceyi aydınlattı: Bir ev tahliye edildi Üsküdar'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korku dolu anlara sahne olurken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, apartman sakinleri arasında tartışma çıktı.

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İHA

İstanbul Üsküdar'da geceyi alevler aydınlattı.

Saat 23.00 sıralarında Selamiali Mahallesi, Doğramacı Mehmet Sokak üzerindeki bir apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dairede oturan kişiler, yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Yangın bir anda tüm daireyi sararken, evde oturan kişiler dışarıya kaçtı.

Bina sakinleri arasında tartışma çıktı

Apartmanda oturan kişiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Olay yerinde apartman sakinleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis ekipleri yangının çıktığı binayı tahliye ederken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)