Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi

İstanbul'da alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi Ümraniye’de 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireye sirayet etti. Yanan daire itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.