İstanbul'da alevlerin sardığı İETT otobüsü küle döndü Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, elektrik hattı da zarar gördü. O anlar bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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DHA

Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde park halinde bulunan İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlarken, kısa süre içerisinde alevler tüm otobüsü sardı.

Otobüsten alevlerin yükseldiğini görenler, yangın tüpüyle müdahale etti ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ELEKTRİK KABLOLARI KOPTU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, emniyet şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Alevler cadde üzerinde bulunan elektrik hattına zarar verdi. Kopan elektrik kabloları yola düştü. Olay yerine elektrik ekipleri cadde üzerindeki elektrik hattını kesti.

OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından zarar gören İETT otobüsü çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatırken yangın çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)