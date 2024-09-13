İstanbul'da alışveriş yaparken silahlı saldırının ortasında kalarak vuruldu Eyüpsultan'da şüpheli bir şahıs, takip ettiği husumetlisini sokak ortasında kurşunladı. Saldırı sırasında seken kurşun, çevredeki bir mağazada alışveriş yapan kadına isabet etti.

DHA

Silahlı magandalar tehlike saçmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul'da meydana gelen olayda bir şüpheli, tabancasını da alarak Eyüpsultan ilçesinde yaşayan husumetlisini takip etmeye başladı.

MAGANDA KURŞUNUYLA VURULDU

Şüpheli, Özlem Sokak üzerinde yaklaştığı husumetlisine sokak ortasında ateş etmeye başladı.

Defalarca ateş eden şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşırken yerden seken kurşunlardan biri alışveriş yapan bir kadına isabet etti.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adamın silahlı saldırıya uğrayıp yere düştüğü, çevredeki vatandaşların da panik halinde kaçıştığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)