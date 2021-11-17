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    İstanbul'da alkollü çift otomobille kafeye daldı

    Alkollü otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek önce otomobile sonra kafeye daldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 13:53
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    İstanbul'da alkollü çift otomobille kafeye daldı

    Kartal'da alkollü sürücü 34 LD 5303 plakalı aracının kontrolünü kaybederek yol üzerindeki otomobile çarptı.

    Çarpma ardından, bir de kafeye dalan otombil sürücüsü ve kız arkadaşı, araçtan inerek uzaklaştılar.

    Kafe sahibi durumu polis ekiplerine ihbar etti.

    BAŞKA ŞAHSI SÜRÜCÜ OLARAK TANITTILAR

    Ekiplerin bölgeye gelmesiyle, alkollü sürücü ve kız arakdaşı yanlarında getirdiği bir başka şahsı otomobil sürücüsü olarak tanıttı.

    İstanbul'da alkollü çift otomobille kafeye daldı VİDEO

    İstanbul da alkollü çift otomobille kafeye daldı #1

    PERSONEL YALANLADI

    Kafe çalışanları bu durumu yalanlayarak, kazayı çiftin gerçekleştirdiği konudunda diretti.

    Bunun üzerine alkollü çift kafe personeline saldırdı.

    İstanbul da alkollü çift otomobille kafeye daldı #2

    40 BİN LİRA MADDİ HASAR

    Yaşanan olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kafede yaklaşık 40 bin lira değerinde maddi hasar oluştu.

    "MADDİ MANEVİ ZARAR GÖRDÜK"

    Kafe personeli Azat Toksoy, “Alkollü şahıs önce komşumuzun aracına çarptı ardından bizim dükkana daldı. Kaza sonrası alkollü sürücü ve kız arkadaşı araçlarını bırakarak buradan uzaklaştılar. Yaklaşık yarım saat sonra olay yerine başka bir kadınla geliyorlar. Yanlarında getirdikleri kadının aracı kullandığını söyleyince bizim arkadaşlar da polis ekiplerine sürücünün erkek olduğunu söylüyor. Bu şahıslar bunun üzerine bizim personellere saldırıyorlar. Araya polis memurları giriyor. Bu kazada hem maddi hem manevi zarar gördük. Dükkanda 40 bin liralık zarar oluştu. Ayrıca kaza sonrası müşterimizde kesildi” dedi.

    İstanbul da alkollü çift otomobille kafeye daldı #3

    İstanbul da alkollü çift otomobille kafeye daldı #4

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