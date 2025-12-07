Abone ol: Google News

İstanbul'da alkollü şahıs çevredekilere saldırdır

Esenyurt ilçesinde sokak ortasında vatandaşlara saldıran alkollü şahıs, yere düşen bir kişiye tekme tok saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 12:59
  • İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir şahıs, çevredekilere saldırdı ve bir kişiyi yere düşürerek tekmeledi.
  • Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve polis ekipleri şahsı güçlükle yatıştırarak gözaltına aldı.
  • Saldırganın polis ekiplerine de direndiği belirtildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, akşam saatlerinde korku dolu analar  yaşandı.

İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs çevreden geçen vatandaşlara saldırarak küfürler yağdırdı.

O ANLAR KAMERADA 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen şahsın o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI 

Görüntülerde etrafa küfürler savuran şahsın saldırdığı vatandaşı yere düşürdüğü ve tekmelediği anlar yer aldı.

Şahıs, ekipler tarafından güçlükle yatıştırılarak gözaltına alındı.

3. Sayfa Haberleri