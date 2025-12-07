İstanbul'da alkollü şahıs çevredekilere saldırdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, akşam saatlerinde korku dolu analar yaşandı.

İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs çevreden geçen vatandaşlara saldırarak küfürler yağdırdı.

O ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen şahsın o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde etrafa küfürler savuran şahsın saldırdığı vatandaşı yere düşürdüğü ve tekmelediği anlar yer aldı.

Şahıs, ekipler tarafından güçlükle yatıştırılarak gözaltına alındı.