İstanbul'da alkollü şahıs kendini bıçakladı Beyoğlu'nda yürümekte güçlük çeken bir kişi, iki aracın arasına devrildi. İranlı olduğu öğrenilen kişinin boynundan ve bileğinden bıçakla yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul Beyoğlu'nda yürümekte zorlanan İranlı bir kişi, iki aracın arasına devrildi. 20 Ocak Salı günü saat 18.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçaklandığını öğrenilen İran uyruklu kişi sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek iki aracın arasında yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ Hastaneye kaldırılan ve sabah saatlerinde kendine gelen İranlı'nın polise verdiği ifadede "Alkollüydüm, kendim yaptım" dediği öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen İranlı'nın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi. İran asıllı şahsın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Adamın yere düştüğünü görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin boynundan ve bileğinden yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İranlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. ''ALKOLLÜYDÜM, KENDİM YAPTIM'' Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sabah saatlerinde kendine gelen kişinin ifadesine başvurdu. Hastaneden taburcu edilen İranlı, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

