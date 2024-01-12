DHA
Trafik magandaları dur durak bilmiyor.
Korkutan olaylarda biri de İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi.
Sürücü adaylarının eğitim aldığı bölgede alkollü bir kişi, direksiyon dersi alan sürücüye zor anlar yaşattı.
Aracı tekmeleyip alkol döktü
Şahıs, sürücü adayı ve eğitmenin bulunduğu otomobilin camına alkol dökerek tehditler savurdu.
Saldırgan, dakikalarca tekmelediği otomobilin bölgeden ayrılmasıyla birlikte bölgeden uzaklaştı.
O anlar kamerada
Dehşet dolu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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