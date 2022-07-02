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    İstanbul'da alkollü sürücü basın mensuplarına sataştı

    Denetimde şüphe üzerine durdurulan ve hem ehliyetsiz hem alkollü olduğu tespit edilen sürücünün basın mensuplarının üzerine yürüyen şahsa polis engel oldu.
    • 02.07.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 09:11
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    İstanbul'da alkollü sürücü basın mensuplarına sataştı

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından il genelinde abart egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

    Güngören, Kartal, Beyoğlu ve Kadıköy’de yapılan denetimlerde yönetmeliğe aykırı modifiyeli, abart egzozlu araçları kullanan sürücüler ile alkollü ve ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı.

    Kartal Sahil yolundaki denetimde hareketlerinden şüphelenin bir otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu.

    Hem alkollü hem ehliyeti yok

    Yapılan kontrolde 1.24 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edilen sürücü, basın mensuplarına tehditler savurdu.

    "Sen var ya, adam değilsin"

    "Sana ben ne küfürler edeceğim", "Sen var ya, adam değilsin" diyerek basın mensuplarına tepki gösteren ve üzerlerine yürüyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından engellendi.

    Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Yapılan denetimlerde 82 sürücüye toplam 93 bin 629 Türk Lirası ceza kesildi.

    İstanbul'da alkollü sürücü basın mensuplarına sataştı VİDEO

    İstanbul da alkollü sürücü basın mensuplarına sataştı #1

    İstanbul da alkollü sürücü basın mensuplarına sataştı #2

    İstanbul da alkollü sürücü basın mensuplarına sataştı #3

    İstanbul da alkollü sürücü basın mensuplarına sataştı #4

    İstanbul da alkollü sürücü basın mensuplarına sataştı #5

    İstanbul da alkollü sürücü basın mensuplarına sataştı #6


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