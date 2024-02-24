İstanbul'da alkollü sürücü çarptığı araçları pert etti: 19 bin 416 TL para cezası kesildi Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçalara çarpan genç kızın alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilirken olay yerine gelen polis ekipleri tarafında 19 bin 416 TL para cezası uygulandı. Kaza anları kameralara anbean yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Küçükçekmece ilçesinde, ehliyetsiz bir şekilde araba kullanan Tuğçe Ç. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.

Sürücü yaralandı

Kazada sürücü Tuğçe Ç. hafif yaralanırken, yanındaki iki kız arkadaşı ise kazayı yaralanmadan atlattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü alkollü çıktı

Trafik polisleri yaptıkları alkol kontrolünde sürücü Tuğçe Ç.'nin 1,79 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi.

19 bin 416 TL ceza

Tuğçe Ç’ye 19 bin 416 lira para cezası uygulanırken, araç sahibine ise 12 bin 977 lira para cezası kesildi.

Tuğçe Ç. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

O anlar kamerada

Kazada hasar alan araçlar ise çekiciler tarafından sokaktan kaldırıldı.

Yaşanan kaza anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Komşuların arabaları pert oldu ve biz sakin durmaya çalışıyoruz"

Olayla ilgili konuşan ve aracı kullanılamaz hale gelen Besi Kasırga, “Kazayı biz görmedik, içerdeydik. Sonradan bizi aradılar, arabanız pert oldu aşağıya inin diye. Aşağıya indik, 5 araç birbirine girmiş. Kızlar alkollüymüş, ehliyetsiz ve üstüne dalga geçiyorlar. Komşuların arabaları pert oldu ve biz sakin durmaya çalışıyoruz. Sürücü kız hafif yaralandı, karakola götürüldü.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)