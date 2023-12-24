İstanbul'da alkollü sürücü kaza yaptı! Sinirini basın ekininden çıkardı Alkol alarak araç kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Sürücü kazayı çekmek için olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı.

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İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kaza meydana geldi.

Gece saatlerinde yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen lüks otomobil sürücüsü alkol kullanarak seyir halinde ilerledi.

Ancak direksiyon hakimiyetini kaybedinde önce yolun kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı.

Basın mensuplarına saldırdı

Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kazayı yapan alkollü sürücü olayı haberleştirmek için olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

İnceleme başlatıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri alkolü sürücüyü ve yanındaki arkadaşını ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)