İHA
İstanbul'un Maltepe ilçesinde alkollü şekilde trafiğe çıkan sürücü, Feyzullah Caddesi üzerinde aşırı hızlanarak ilerlemeye başladı.
Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Zarar gören araçların sahipleri ise sabah olduğunda araçlarının kazaya karıştığını öğrendi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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