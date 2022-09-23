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- İstanbul'da alkollü sürücü polisler tarafından yakalandı
İstanbul'da alkollü sürücü polisler tarafından yakalandı
Kadıköy'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Kaçan şoför polis ekipleri tarafından kıskıvrak bulundu.
- 23.09.2022 - 11:11
- Güncelleme : 23.09.2022 - 13:12
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Göztepe’de trafik denetleme ekiplerinin durdurmak istediği bir sürücünün durmaması polis ekiplerini harekete geçirdi.
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün alkollü olduğu fark edildi, kaçmaya çalıştı.
Polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.
Ekipler tarafından yakalandı
İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin takibi sonucu alkollü şahıs kıskıvrak yakalanarak, cezai işlem uygulandı.