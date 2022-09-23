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    İstanbul'da alkollü sürücü polisler tarafından yakalandı

    Kadıköy'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Kaçan şoför polis ekipleri tarafından kıskıvrak bulundu.
    • 23.09.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 13:12
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    İstanbul'da alkollü sürücü polisler tarafından yakalandı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Göztepe’de trafik denetleme ekiplerinin durdurmak istediği bir sürücünün durmaması polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün alkollü olduğu fark edildi, kaçmaya çalıştı.

    Polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

    Ekipler tarafından yakalandı

    İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin takibi sonucu alkollü şahıs kıskıvrak yakalanarak, cezai işlem uygulandı.

    İstanbul da alkollü sürücü polisler tarafından yakalandı #1


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