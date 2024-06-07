İstanbul'da alkollü sürücü yol kenarındaki araçlara çarptı: 1 kişi canını zor kullandı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki araçlara çarparak güçlükle dururken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İHA

İstanbul'da alkollü sürücü hareketli anlara neden oldu.

Güngören ilçesinde saat 15.00 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen aracın sürücüsü, cadde üzerinde dehşet saçtı.

Yol kenarındaki araçlara çarparak durdu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ilk önce cadde üzerinde bulunan bir araca çarptı.

Hızını alamayan sürücü, daha sonra 2 araca ve park halindeki motosiklete sonra kaldırıma çıkarak iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi.

1 kişi canını zor kurtardı

Kazada şans seri can kaybı ve yaralanma olmazken, bir temizlik görevlisi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Ortalığın savaş alanına döndüğü ve çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Şahıs alkolü ayakta duramıyordu"

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan Hızır Yurt, sürücünün alkollü olduğunu belirterek ”Seyir halinde giderken araç bana arkadan vurdu. Sonra ben önde giden araca çarptım. Daha sonra motosiklete çarptı. Şahıs alkollü, ayakta duramıyordu.” dedi.

Alkollü sürücü gözaltında

Kaza sonrası sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sürücünün güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)