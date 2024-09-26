İstanbul'da alkollü taksici polise saldırdı Esenler'de polis aracına çarparak kaçan alkollü taksici yakalanınca polise saldırırken o anlar kameralara yansıdı.

DHA

Karıştıkları olaylarla, müşterilere davranışları, yolcu seçmeleri ve fahiş fiyat alışkanlıkları ile gündemden düşmeyen İstanbul taksicileri bu kez polisi hedef aldı.

Esenler Hal Otogar Yolu Aksaray istikametinde 34 TCZ plakalı taksi şoförü Oktay Ürer, seyir halindeki polis ekiplerine çarparak kaçmaya başladı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekipler, kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlattı. Çok geçmeden Oktay Ürer, Atışalanı köprüsü mevkiinde yakalandı.

Oktay Ürer'in yapılan ölçümünde, 2.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

POLİSE SALDIRDI

Çekici yardımıyla taksi olay yerinden götürülmek istendi. Şoför, taksiyi çekmek isteyen ekiplere saldırdı.

Ürer daha sonra polisler tarafından emniyete götürüldü. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)