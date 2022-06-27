Taksici ve ücretini vermeyen alkollü yolcunun sopalı kavgası çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciyle "sür lan" deyince tartışma çıktı.

Bir süre araç içinde bağıran yolcu ve taksicinin tartışması aracın dışında da devam etti.

Tartışma kavgaya dönüştü

Sopa ile taksiden inen şoför, yolcuya saldırmak isterken, ikili arasında kavga çıktı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da alkollü yolcu ile taksicinin kavgası ViDEO





