Petrol
109.09
-0.01%
Euro
17.7107
-0.65%
Dolar
16.7077
-1.05%
Altın
988.56
-0.36%
Borsa
2523
-1.23%
Bitcoin
358.752
-1.03%
BTXN Coin
7.00
-5.91%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    İstanbul'da alkollü yolcu ile taksicinin kavgası

    Taksici ve ücretini vermeyen alkollü yolcunun sopalı kavgası çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 27.06.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da alkollü yolcu ile taksicinin kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciyle "sür lan" deyince tartışma çıktı.

    Bir süre araç içinde bağıran yolcu ve taksicinin tartışması aracın dışında da devam etti.

    Tartışma kavgaya dönüştü

    Sopa ile taksiden inen şoför, yolcuya saldırmak isterken, ikili arasında kavga çıktı.

    Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

    O anlar kamerada

    Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul'da alkollü yolcu ile taksicinin kavgası ViDEO

    İstanbul da alkollü yolcu ile taksicinin kavgası #1


    İlginizi Çekebilir

    Balayından dönen çift Kastamonu'da kazada hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Balayından dönen çift Kastamonu'da kazada hayatını kaybetti

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Kırıkkale'de sokak düğününde silahlı kavga
    İç Haber

    Kırıkkale'de sokak düğününde silahlı kavga

    Görüş Bildir