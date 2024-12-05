İstanbul'da alkolü pahalı bulunca yüzey temizleyici içti: 15 gün yetiyor

İHA

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı.

Arnavutköy'de bir hastanede meydana gelen olayda, 72 yaşındaki O.G. isimli bir şahıs şiddetli karın ağrısı nedeniyle acile başvurdu.

Yaşlı adamı muayene eden doktorlar, test sonuçlarının gelmesiyle hayrete düştü.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu.

ALKOL PAHALI DİYE TEMİZLİK MALZEMESİ İÇTİ

Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini ifade etti.

"5 LİTRE BENİ 15 GÜN İDARE EDİYOR"

Şahıs ayrıca, 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.