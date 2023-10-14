İstanbul'da altına giren otomobili takılı kalan minibüsü çıkartmak için zıpladılar Yolcu almak için bekleyen minibüsün, arkasında duran otomobile seyir halindeki bir başka araç çarpmanın şiddetiyle otomobil minibüsün altına girdi. Asılı kalan minibüsü kurtarmak için öğrenciler seferber oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Maltepe ilçesinde saat 14.00 sıralarında panik anlar yaşandı... Minibüs şoförü yolcu almak için durdu. O esnada arkasında durarak minibüsün hareket etmesini bekleyen otomobile 34 AKL 07 plakalı Range Rover marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç minibüsün altına girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Öğrenciler minibüse girip zıpladı Çarpmanın şiddetiyle arkadaki aracın motor kısmına takılı kalan minibüs, şoförünün tüm çabalarına rağmen takılı kaldığı yerden cıkarılamadı. Çevredeki bir öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden yardım isteyen minibüs şoförü, gençleri minibüse doldurarak zıplamalarını istedi. Çekici minibüsü kaldırdı Araç bir süre sonra olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)