İstanbul'da ambulans trafikte ilerleyemedi Şişli'de yoğun trafik nedeniyle yolda ilerleyemeyen ambulans, gelen ihbara yetişebilmek için kaldırıma çıktı.

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DHA

İstanbul Şişli'de, Mecidiyeköy Mahallesi Merkez Caddesi’nde trafik yoğunluğu iki katına çıkınca, ambulans ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik nedeniyle yolda ilerleyemeyen ambulansa sürücüler de yol vermedi. Bunun üzerine ambulans, kaldırıma çıkmak zorunda kaldı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bir süre kaldırımdan giden ambulans, trafik yoğunluğunun azaldığı noktada yeniden yola inip, caddede ilerlemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)