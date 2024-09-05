DHA
İstanbul Şişli'de, Mecidiyeköy Mahallesi Merkez Caddesi’nde trafik yoğunluğu iki katına çıkınca, ambulans ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik nedeniyle yolda ilerleyemeyen ambulansa sürücüler de yol vermedi. Bunun üzerine ambulans, kaldırıma çıkmak zorunda kaldı.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Bir süre kaldırımdan giden ambulans, trafik yoğunluğunun azaldığı noktada yeniden yola inip, caddede ilerlemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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