DHA

İstanbul Şişli'de, Mecidiyeköy Mahallesi Merkez Caddesi’nde yoğunluğu iki katına çıkınca, ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik nedeniyle yolda ilerleyemeyen ambulansa sürücüler de yol vermedi. Bunun üzerine ambulans, kaldırıma çıkmak zorunda kaldı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bir süre kaldırımdan giden ambulans, trafik yoğunluğunun azaldığı noktada yeniden yola inip, caddede ilerlemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)